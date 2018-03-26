Bebeğini böyle terk etti!

Adana'da atıl durumdaki evin kapısının önünde erkek bebek bulundu

Bebeğini böyle terk etti!

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026 Sokak'ta futbol oynayan 12 yaşındaki Ahmet Sığır, atıl durumdaki evin yakınından gelen bebek ağlamasını duydu.

Çocuğun durumu anlattığı anneannesi Şefika Tanırgan, kontrol amaçlı gittiği evin kapısının önünde beze sarılı yeni doğmuş erkek bebek olduğunu fark etti.

Bebeği evine götüren Tanırgan, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tanırgan, kızıyla bebeğin altını temizleyip üşümemesi için kıyafet giydirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, "Umut" ismini verdikleri bebeği 112 Acil Servis ekibine teslim etti. Bu sırada, bazı mahalle sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis, bebeğin ailesine ulaşmaya çalışıyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #bebek #bebek terk etme
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