Bebeğini denize atan anne hakim karşısında

40 günlük bebeğini denize atan Fatma K.'nın yargılanmasına başlandı. Fatma K., eşinin çocuğu denize atmasını istediğini ve bu yüzden denize attığını savundu

40 günlük kız bebeğini denize attığını söyledikten sonra bebeğin babası Mustafa T., ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Fatma K.'nın yargılanmasına başlandı. Fatma K., birlikte yaşadığı Mustafa T.'nin, 'Kurtul bebekten, denize at' demesi üzerine bebeği denize attığını savundu. Mustafa T., ise suçlamayı reddederek, "Çocuğumuzu öldür şeklinde hiçbir telkinde bulunmadım" dedi. Mahkeme, Mustafa T.'nin tahliyesine karar verdi.



Fatih'te 25 Ocak 2017 tarihinde polis merkezine giderek 40 günlük Tuğçe isimli bebeğini denize attığını itiraf eden Fatma K., nikahsız eşi Mustafa T., ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çift 6 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Fatma K., ile Mustafa T., hazır bulundu.





"BEBEĞİ DENİZE ATMAMI MUSTAFA İSTEDİ..."





İfadesinde 2015 yılından beri birlikte yaşadığı Mustafa T.'nin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Fatma K., "Olay günü bebeğin kırkı çıktığı için ablamlara gitmiştim. Eve döndüğümde Mustafa ile aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana 'senin yüzüne vurmayacağım, belli olmasın' diyerek vücuduma vurmaya başladı. Daha sonra çocuğu alarak koltuğa fırlattı. Çocuğun sesi kesilir gibi oldu. Bana 'çocuğu öldür' dedi. Ben cesaret edemedim. Bu kez para verip, 'Kurtul bebekten, denize at' dedi" diye konuştu.





"TAKSİDEN İNDİM... DENİZE ATTIM"



Mustafa T., işe gittikten sonra dışarı çıktığını ve taksiye bindiğini anlatan Fatma K., "Çocuk çok ağlıyordu. Taksici, 'hastaneye götürelim mi' dedi. Kabul etmedim. Eminönü iskelesinde taksiden indim. Bir süre sonra da bebeği denize attım" dedi.





"GÜVENLİK GÖREVLİSİNE PUSETİ ATTIM DEDİM"





Bebeği denize atınca iskelede bulunan güvenlik görevlisinin kendisini görüp yanına gelerek, 'Denize ne attın' diye sorduğunu, kendisinin de 'Bebeğim öldü. Pusetini getirip denize attım' dediğini belirtti. Fatma K., "Bir süre sonra kendime geldim ve pişman olup karakola giderek olanları anlattım" diye konuştu.





YAZILI İFADESİNİ KABUL ETMEDİ



Mahkeme başkanı, Fatma K.'nın cezaevinden mahkemeye gönderdiği ifadesinde, "Bebeğinin ölmediğini, eniştesinin bebeği evinde sakladığı" yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine Fatma K., kendisinin böyle birşey yazmadığını, okuma yazma bilmediğini, başkasına da yazdırmadığını savundu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanık olarak çağırdığı Fatma K.'nın eniştesi Yılmaz D.'ye söz konusu ifadeyi sordu. Yılmaz D., "Böyle birşey söz konusu değil" dedi.





"ARAMIZDA SORUN YOKTU... BEBEĞİ ÖPEREK İŞE GİTTİM..."



Bebeğin babası Mustafa T., ise Fatma K.'yla aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını savunarak, "Bir buçuk yıldır birlikteydik. Bir kız çocuğumuz oldu. Aramızda herhangi bir problem yoktu. Olayın olduğu gün ablasına gitmiştik. Hatta oradayken ablasının arkadaşı Emine adlı kadın 'bu çocuğu bize verin' dedi. Böyle bir şeyin olamayacağını söyleyerek tepki gösterdim. Eve geldik. Fatma ile tartıştık ama tartışmamız büyümedi. Daha sonra uyuduk. Sabah 11.00 civarında evdeki 350 TL'yi kirayı ödemesi için verdim. Geri kalanını da ablasından almasını söyledim. Akşam 20.00'da da işe gittim. Aramızda herhangi bir olay çıkmadı. Çocuğumu da öperek işe gittim. Sabaha kadar çalıştım. 9 gibi eve döndüm. Polisler gelmişti. Fatma'nın çocuğumuzu öldürdüğünü orada öğrendim. Ortak çocuğumuzu öldür şeklinde hiçbir telkinde bulunmadım" şeklinde konuştu.





BEBEĞİN BABASINA TAHLİYE



Tanık olarak dinlenen Fatma K.'nın ablası ile eniştesi ise ikili arasında herhangi bir kavgaya şahit olmadıklarını söyledi. Daha sonra ara kararını veren mahkeme heyeti, bebeğin babası Mustafa T.'nin tahliyesine karar verirken, Fatma K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Fatma K.'nın avukatının akıl hastanesinde tedavi altına alınsın talebini ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrulturusunda değerlendireceğini belirtti. Duruşma ertelendi.





İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin olay günü bebeğin masrafları hususunda tartıştıkları ve şüpheli Mustafa T'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma K'ye de "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, Fatma K'nin de olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtildi. Şüphelilerin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyor.