Bebek hayalleri kabusa döndü. Anne, altını değiştirirken farketti

Gaziantep'te, hamilelik sırasında erkek bebekleri olacağı ve doğum yaptığı hastanede bebeklerinin erkek olduğunu gösteren rapor düzenlenen aileye, doğumdan 4 gün sonra kız bebek verilmek istendi. Bebeği kabul etmeyen aile, doğum yapılan özel hastaneye dava açarken, Sağlık Müdürlüğü de hastane hakkında soruşturma başlattı

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ve 4 yaşında Mustafa Uğur adında çocukları olan 25 yaşındaki Ebru Dudu ile fabrika işçisi 27 yaşındaki Harun Dudu çifti, yeniden erkek bekledikleri ikinci çocuklarının doğumu için geçen 3 Haziran günü özel bir hastaneye gitti. Devlet hastanelerinde yapılan tetkiklerde ultrason görüntülerinden bebeklerinin erkek olacağını bildikleri doğum öncesi Dudu çifti, tüm hazırlıklarını erkek bebeğe göre yaptı ve evi mavi renkle süsledi. İddiaya göre; doğumun zor olabileceği uyarıları üzerine çift, doğumu özel bir hastanede yapma kararı aldı. Hastanede yapılan tetkiklerde çifte, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hemen alınması gerektiği aktarıldı. Beklenenden 1 ay önce 3 Haziran günü normal yolla gerçekleşen doğumdan sonra 2 kilo ve 46 santim doğan bebek, zayıf olduğu gerekçesiyle yeni doğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastanede oluşturulan rapora da anne Ebru Dudu'nun sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği yazıldı. Raporla beraber Nüfus Müdürlüğüne giden baba Harun Dudu, oğluna Miraç adını vererek kimlik belgesi çıkardı.



ANNE BEBEĞİN BEZİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN FARK ETTİ

ERKEK KİMLİĞİ ÇIKARDILAR

BAŞHEKİM; PERSONELİN YAZIM HATASI

Yoğun bakımda geçen 4 günün ardından anne Ebru Dudu, bebeğini görmesi ve emzirmesi için hastaneye çağırıldı. Anne ise bezini değiştirmek istediği bebeğinin kız olduğunu fark edince, şoke oldu. Kız bebeğin kendisine ait olmadığını ve erkek çocuk dünyaya getirdiğini söylemesine rağmen, doktorlar anneye çocuklarının kız olarak dünyaya geldiğini söyledi. İddiaya göre, hastane yetkilileri aileye kız çocuğunu alıp gitmesini aksi taktirde çocuk yuvasına bırakacaklarını söylediler. Dudu ailesi, gelişen olayla beraber İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve savcılığa başvurarak bebeklerinin bulunmasını istedi.10 gündür hastanede yatan bebeğin annesi Ebru Dudu geçen süreçte psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek şunları dedi:"Daha önce devlet hastanelerine gittim. Burada çekilen ultrasonlarda bebeğimin erkek olacağını söylediler. Doğum sırasında bebeğimin hayati tehlikesinin olabileceği söylenince özel bir hastaneye gitmek istedik. Doğumdan 2 gün önce giderek kontrol yaptırdık. Bu sırada bebeğin hemen alınması gerektiğini söylediler. Ben de ayın 3'ünde doğuma girdim. Bebeğim doğdu. Zayıf olduğunu söyleyerek bebeğimi yoğun bakıma aldılar. 4 gün sonra beni çağırarak bebeğimi emzirmemi söylediler. Hastaneye geldim bebeğimin altını açtım ama bebek kızdı. Ben de erkek bebek olması gerektiğini söyleyerek, doktorlarla konuştum. Doktorlar sorun olmadığını ve bebeğimin kız olarak dünyaya geldiğini söylediler. Şok yaşıyoruz doğum sırasında bile bana erkek çocuğu simgeleyen mavi bileklik takmışlardı. Şimdi DNA testi yaptırmak için savcılığa başvurduk. Bebeğime kavuşmak istiyorum. Karışıklığın biran önce açıklığa kavuşmasını istiyorum. Ailecek perişanız."Baba Harun Dudu da yaşanan olay nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuğumuz erkek olacak diye bütün hazırlığımızı buna göre yaptık. Mavi elbiseler aldık, beşiğini bile mavi renk aldık. Doğum sonrası bize erkek çocuk diye rapor verdiler. Çocuğuma erkek kimliği çıkardım. Sonra bize bebeğimizin kız olduğunu söylediler. Büyük şok yaşadık. Mutluluğumuz kursağımızda kaldı. Bizim sıkıntımız erkek yada kız çocuk olması değil. Bu çocuk gerçekten bizim mi onu öğrenmek istiyoruz. Yaşanan karışıklık nedeniyle sağlık müdürlüğü ve savcılığa şikayette bulunduk. DNA raporunu bekliyoruz. Hastanede böyle bir karışıklık nasıl olur anlam veremiyoruz" diye konuştu.Hastane Başhekimi İdris Yıldırım ise, konunun raporu düzenleyen personelin hatası olduğunu, personelin raporu aile bireylerinin ifadeleri doğrultusunda yaptıklarını söyledi. Yıldırım, konuyla ilgili olarak doğum raporunu dolduran personel hakkında soruşturma başlattıklarını ifade etti. 10 gündür hastanede olan bebeğin ise, aileye teslim edilmediği öğrenildi.