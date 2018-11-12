"Bebek ve çocuk giyimi piyasası 600 milyon liraya ulaştı"

Bebek ve çocuk giyimi, 212 ülkeye yapılan 17 milyar dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde yüzde 1.6 paya sahip olurken, ekonomik büyüklüğü 600 milyon liraya ulaştı

Sektörün Ekim ayında anne bebek çocuk ürünleri alanında bir dünya markası olan ve Türkiye dışında Çin, Hindistan ve Singapur’da düzenlenen 36.Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda biraraya geleceğini belirten UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, şöyle devam etti:

“212 ülkeye yapılan 17 milyar dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde bebek giyimi yüzde 1.6 paya sahip olurken, sektörün yıllık ekonomik büyüklüğü 600 milyon liraya ulaştı.

“Türkiye, Ekim ayında ülke olarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı.

“Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün 1.6 milyar dolar ihracat ile en çok ihracat yapan sektör olmasını çok memnuniyet verici buluyoruz.

“Son dönemde tasarım, markalaşma, Ar-GE yatırımları ve katma değerli üretime odaklanan sektör, 4 yıl içinde 33 milyar dolar ihracat ve halen 20 dolar olan kilogram başına ihracat gelirini 30 dolara çıkarmayı hedefliyor.

“2019 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile en trend ürünlerin vitrine çıkacağı CBME Türkiye’ye bu yıl 125 ülkeden, 300 katılımcı, 750 marka ile ağırlıklı olarak Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz.

“Türkiye’de Bebek Araç Gereç ve Mobilyaları pazar büyüklüğü ise 650 milyon liraya yaklaştı. Sadece bebek arabası kategorisinin büyüklüğü 40 milyon dolar civarında ve yılda ortalama 350 bin adet bebek arabası satılıyor.

“CBME Türkiye 2019’da araç gereç ve bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları başta olmak üzere, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu, anne ve hamile ürünleri firmalarıyla birlikte, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupları yer alıyor” dedi.