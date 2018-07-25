Bedelli askerlikte flaş yenilik!

Bedelli askerlikte tarih değişti. 1 Ocak 1994 doğumlular da yasa kapsamına alındı

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği belirtilmişti. Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitimi, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekildi. Tv24'ün haberine göre, Genel Kurul'da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihi belirlendi.

ANADOLU'DA 31 ARALIK'TA DOĞANLAR 1 OCAK'TA NÜFUSA GEÇİYOR

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul'da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen "31 Aralık 1993" tarihi yerine, "1 Ocak 1994" tarihi konulacak. 1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yol izlenecek. Anadolu'daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

AK PARTİLİ MUŞ "DAHİL DEĞİL" DEMİŞTİ

1 Ocak 1994'lülerin durumu geçtiğimiz Çarşamba günü AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a sorulmuştu. AK Partili Muş, "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. '2 Ocak' ta bir gün' denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.