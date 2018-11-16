Bedrettin Ekdi’den Eğitime Yeni Bir Destek Daha

‘Ömrümün sonuna kadar eğitime destek vereceğim’ diyen ve yaptığı yardımsever hareketler ile herkesin gönlünü kazanan ünlü iş adamı Bedrettin Ekdi, şimdilerde 100’e yakın üniversite öğrencisine burs vermeye hazırlanıyor.

‘ Ömrümün sonuna kadar eğitime destek vereceğim’ diyen ve yaptığı yardımsever hareketler ile herkesin gönlünü kazanan ünlü iş adamı Bedrettin Ekdi, şimdilerde 100’e yakın üniversite öğrencisine burs vermeye hazırlanıyor. Özel bir konsey ile belirlenecek bu öğrenciler, mezun olduktan sonra Ekdi’nin şirketlerinde de istihdam edilecek. Elbette maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrenciler tercih edilecek.

İş Dünyasında da Adından Söz Ettiriyor

Bedrettin Ekdi, Siirt’te önemli bir aile olan Ekdi aşiretindendir. Çük küçük yaşlarda ticarete atılan ve ev malzemeleri satışı yapan Ekdi, şimdilerde hem yurtiçi, hem de yurtdışı faaliyeti olan pek çok şirketin sahibi. Özellikle konfeksiyon, otomotiv, akaryakıt ve emlak sektörlerinde büyük işlere imza atan Ekdi, şuanda ABD vatandaşı. Spor dünyasında da bir döneme damga vuran Ekdi’nin eğitime ve sanata verdiği destekler kadar iş dünyasındaki başarısı da çokça konuşuluyor.

Ekdi Vakfı’nın Kurucusu

Yaşamı boyunca ünlü işadamı Sakıp Sabancı’yı örnek aldığını söyleyene Ekdi, sanata, spora ve eğitime büyük önem veriyor. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının okul masraflarını karşılıyor. Bu alanlarda büyük destekler sağlana Ekdi Vakfı’nın da kurucusu olan Ekdi, şimdilerde üniversite öğrencilerine destek vermeye hazırlanıyor. Aynı zamanda vakıf çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerin de başlı başına desteğini üstleniyor. Maddi durumu yetersiz olan, yetenekli ve okumaya aç gençler, bu vakıf sayesinde ücretsiz dersler alabiliyor, çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunabiliyor.

100’e Yakın Öğrenci İstihdam Edilecek