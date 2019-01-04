Bedri Serter: İçmimarların sorunlarını meclise taşıyacağım

TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi'ni ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, ilgili yasalarda mesleklerine yer verilmemesi ve buna bağlı olarak kamu kurumlarında oluşan mesleki haklarının yok sayılmasını engellemek için çalışacağını söyledi.

Mesleki olarak karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi yaşadıkları sorunları ve bu konuyla ilgili çözüm önerilerini Bedri Serter ile paylaştı. Her yıl 5 bin yeni mezunun mesleğe atıldığını ifade eden Gazi, "Ancak yasalarda mesleğimizin yeri yok, bu da suiistimallere sebep oluyor. Yasa değişikliği ile mesleğimizin hakkının verilmesini istiyoruz, bu konuda Bedri Serter'in desteği için de kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, bu ziyarette iç mimarların mesleki sorunlarının çözümüne dair bir bilgilendirme aldığını ifade ederek, "Ülkemizde ve Kıbrıs'ta toplamda 63 üniversiteden diploma alan, 60.000 civarında mezunu olan içmimarlık mesleğinin en büyük probleminin temel mesleki haklarının yok sayılması diyebiliriz. Meslek erbabı olmayan kişiler tarafından yapılan işler sebebiyle mesleki prestij kaybı yaşandığını ve yapılan uygulama hataları dolayısıyla insan hayatının tehlikeye atıldığı da eklemek gerekir" dedi.

Bakan'a gidilecek

Yapı planlama, üretim ve denetim sürecinde diğer yapı tasarım disiplinleriyle beraber içmimarların ve peyzaj mimarlarının da yer alması konusunda hemfikir olan Serter, mimar olan her yerde içmimarın da olması gerektiğini söyledi. Görüşmenin sonunda meclise sunulan kanun teklifine destek sözü veren Serter, "Ayrıca yurt dışı örnekleri, kanun taslağı ve yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir dosya hazırlayarak TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi ve Ankara genel merkez yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşeceğiz" diye konuştu.