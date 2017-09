Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes'ten son dakika itirafı

Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes bugün sosyal medyadan şoke eden bir paylaşım yaptı. Serbes, 22 Eylül'de gerçekleşen ve bir baba ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasını kendisinin yaptığını açıkladı. Serbes, 'O kazanın sorumlusu benim. Şok nedeniyle kazayı üstlenemedim. Arkadaşım suçsuz yere cezaevinde. Savcılığa geldim ve teslim oluyorum" dedi

Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen ve bir baba-kızın yaşamını yitirdiği trafik kazasını kendisinin yaptığını belirterek itirafta bulundu. Serbest, itiraf mektubunda "Kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır" diye yazdı.Ünlü yazar Emrah Serbes, sosyal medyada paylaştığı itiraf mektubunda şunları yazdı.“22.09.2017 tarihinde İzmir – Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir.Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım. Ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak üç-dört takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemi nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğu ile birlikte aracın sun roof’undan çıktık ve diğer aracın yanına gittik.Behzat Çnin yazarı Emrah Serbesten son dakika itirafı22 Eylül'de Aydın Otoyolu'nda yaşanan kazada 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirmişti. Kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası haberlerde İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobilin çarptığı, çarpmanın şiddetiyle Özçelik yönetimindeki otomobilin takla attığı bildirilmişti.Araçtakilerin nabızlarına baktım anne hâlâ hayattaydı. 112’yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim.Kazayı oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan’ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır.Ama oradan günler geçtikçe bu vicdanı sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim.Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak.Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanının azabından kaçamazsın.”İşte Serbes'in açıklaması:İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos’ta, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, Torbalı Adliyesi'ne gelerek teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes, tutuklandı.