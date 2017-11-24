Gerek tekli gerekse çift olarak çeşitli koltuk üretimlerine yer verilir. Ancak genel anlamda Bekleme koltukları ikili hatta üçlü olarak da üretilir.

Plastik kol ve ayaklara yer verilen koltuk üretimlerinin daha fazla olduğu açıktır.

Metal üretimlerin de aynı şekilde tekli ya da birkaç koltuk sentezi üzerinden sunulması söz konusudur.

Siyahın hakim olduğu bekleme koltuklarında farklı renklere de yer verilir.

Z ya da 4 ayak gibi çeşitli kominasyonlardan tamamlanması da esas alınacaktır.

Gerek tekli gerekse çift olarak çeşitli koltuk üretimlerine yer verilir. Ancak genel anlamda Bekleme koltukları ikili hatta üçlü olarak da üretilir. Hem daha uygun fiyatlarla sunulması hem de kullanışlı olmasından kaynaklı olarak da birkaç koltuğun yan yana modellenmesi söz konusudur. Burada farklı renk uyumları çerçevesinde hoş çalışmalara da gidilir. Karşınıza çıkacak olan koltuk modelleri ise;

Kollu Bekleme Koltuğu Modeli

Kullanımı daha rahat olduğu için bekleme koltukları üzerinden kol çalışmalarına da yer verilmesi söz konusudur. Bu anlamda metal ya da ahşap üzerinden malzemelerin kullanımlarına yer verilir. Sonuç olarak da koltuklara ve iç mekana uygun olacak tasarımların da karşınıza çıkması söz konusudur. Deri, file ya da süngerli olarak koltukların ön yüzeylerinin rahat hale gelmesi de esas alınacaktır. Burada genel olarak derilerin uzun ömürlü olmasından kaynaklı tercih edildiğini de belirtmek gereklidir. Çoğu devlet kurumu ya da iş alanlarında deri olarak üretilen bekleme koltuklarının ziyaretçileri karşıladığını da belirtmek gerekir.

Ahşap Bekleme Koltuğu Modelleri

Ahşap olarak tasarlanan koltuk modellerinin de dikkat çekici olduğunu belirtmek gereklidir. Genel anlamda ayak ve kolları üzerinden ahşap çalışmalara yer verilmesi temel alınıyor. Sonuç olarak da göze hoş gelen bekleme koltukları üzerinden deri kılıflara yer verilir. Öyle ki deri ile ahşap kombinlerinden kaynaklı hoş modellerin karşınıza çıkması söz konusudur. Bunun akabinde fileli sırt bölümlerine sahip koltuk modelleri de mevcut. Üstelik derilerden ziyade daha rahat bir yapıda olduğunu da belirtmek gereklidir. File kullanımlarından kaynaklı fiyatlarının da uygun olduğu bilinir. Özellikle de çok satın alma işlemleri adına fiyat aralıklarının göz önünde bulundurulması bütçelere yönelik faydalı olacak unsurlar arasındadır.

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