Beklenen haber geldi. TEOG sonuçları açıklandı

TEOG sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuru ile TEOG sonuçları erişime açıldı

TEOG sonuçları beklenildiği gibi bugün açıklandı. Binlerce ortaöğretim 8. sınıf öğrencisinin büyük umutlarla girdiği TEOG 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları E- okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, kişisel bilgileriyle aldıkları puanı görüntülenebiliyorlar.



TEOG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NASIL HESAPLANIYOR?



AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul. meb .gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmektedir. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son notları ve en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları sonuca itiraz etmeye karar veren öğrenciler, sonuçların yayımlanmasının ardından 10 gün içerisinde bu işlemi gerçekleştirebilecek.Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.İtirazlar https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.Bunlara ilaveten faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar da aynı şekilde dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacak.Yerleştirmeye esas puan, öğrencilerin ve 6, 7 ve 8.nci sınıfların yıl sonlarında aldıkları başarı puanları ile 8'nci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan eldeedilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacak. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.