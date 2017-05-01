Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs'ı kutlayarak konuşmasına başladı. Beko, "Selam olsun Cumartesi annelerine, selam olsun savaşa karşı barış diyen yiğitlere. Dünyanın dört bir yanında bugün milyonları dolduranlara selam olsun" dedi.





Serbest bırakılmalılar



Kıdem tazminatını yedirecek miyiz?



Taşeron işçiye kadro

İşçi kiralamayı yasal hale getirdiler

İşsizlik hızla arttı



Referandumdan 'hayır' çıktı

Taksim'deki gözaltılara değinen Kani Beko, "1 Mayıs birlik dayanışma, mücadele günü için Taksim'e çıkmak isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmış. Onların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Büyük bir kavganın arifesinde 1 Mayıs alanındayız" diye konuştu.Kıdem tazminatlarının fona aktarılacak olmasına tepki gösteren Kani Beko, "Referandumdan önce anlattık 'evet' çıkarsa ilk iş olarak kıdem tazminatını gasp etmek olacağını söylemiştik. Kıdem tazminatının gaspına hayır dedik. DİSK tarihsel bir uyarıda bulundu haklı çıktı. Kıdem tazminatı yük değil işçilerin hakkıdır. Hakkıdır, hakkıdır. İşçinin evine götürdüğü ekmek, iş güvencesidir" diye konuştu.Beko, "Kıdem tazminatlarımızı leş kargalarına yedirecek miyiz?" diye sordu alanda bulunanlar 'hayır' cevabını verince Beko, "Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.Kani Beko, "İşçiler kendilerine verilen sözleri, doğruyu da yalanı da unutmazlar. 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeronlara kadro sözü verdiler sözlerini tuttular mı?" diye sorunca alanda bulunanlar 'hayır' cevabını verince Beko, "Bir kez daha söylüyorum görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Taşeron işçi kardeşlerimiz kadro alıncaya kadar bedeli ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Rüzgârdan dolayı ses sorunu yaşandı. Ancak, sesimizi faşist diktatörlük kısamaz. Kiralık işçi denilen kölelik düzenini getirdiler köle satar gibi işçi kiralamayı yasal hala getirdiler. Bu da yetmedi kamu emekçilerini iş güvencesini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Artık yeter hep beraber haykıralım. Köleliğe teslim olmayacağız. Köle satan tüccarlar kaybedecek" dedi.Kani Beko, "İşsiz sayısı rekorla tarihe geçti. 5 işçiden 3'ü işsiz. İşsizlik hızla artıyor. İşsizlik fonumuzu gasp etmek isteyen leş kargalarına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu" dedi.Beko, "Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; OHAL ilan edip kanun hükmünde kararnameler ile yüzbinlerce kamu emekçisini ihraç ettiler. Mahkeme kararı olmadan 85 belediyede kayyum var. Kayyum ile 1500'ün üzerinde arkadaşımız işten atıldı. Gidebilecekleri bir mahkeme bile yok. İşe iade edilene kadar yanlarında olacağımıza söz veriyoruz" dedi.Referandumdan 'hayır çıktı' diyen Kani Beko, "16 Nisan'da sandıklardan 'hayır' çıktı. Yüksek hakem kurulundan 'evet' çıktı. Ancak siz yaptığınız bu hırsızlık ile nereye kaçarsanız kaçın sizi yakalamak boynumuzun borcu olsun" dedi.Anayasa değişikliğine değinen Kani Beko, "Bu anayasa değişikliğinin içinde işsizler, köylüler, Kürt sorunu var mı? bu anayasa bizi anayasamız değil. 80 milyonun anayasası için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Laik sosyal demokrat bir anayasa olmalı. Gün şikayet etme günü değil aydınlık bir ülke için meşale yakalım. 15 -16 haziranda büyük işçi direnişinin yaratanlara selam olsun. Gezi direnişindeki yiğit kardeşlerimize selam olsun. Barış elçilerimize, 101 karanfilimize, selam olsun. Kahrolsun faşist diktatörlük yaşasın işçilerin, kardeşliği birliği. Yaşasın devrim, sosyalizm" diye konuştu.