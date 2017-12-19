Belediye atölyesinden Eylül'e fizik tedavi aparatı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli Eylül Subaşı (12), ilçe belediyesinin bakım atölyesinde özel tasarlanan aparat sayesinde, evinde fizik tedavi olmaya başladı

Tahsilli Mahallesi'nde 1 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yaşamını yatakta sürdürmek zorunda kalan Eylül Subaşı'nın ailesi, yaşının ilerlemesi nedeniyle kızlarını fizik tedaviye götürmekte zorlanmaya başladı. Aile durumu Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a bildirip yardım istedi. Başkan Çelikcan da ilgili birimlere Eylül'ün ihtiyacı olan aparatın temin edilmesi talimatını verdi. Aparatı piyasada bulamayan görevliler, Yüreğir Belediyesi bakım onarım çalışanlarıyla Eylül'ün fizik tedavisine yardımcı olacak bir aparat tasarladı. Kısa sürede tamamlanan aparat, Başkan Çelikcan tarafından Şubaşı Ailesi'ne teslim edildi. Aparatı evde deneyen Eylül çok mutlu olurken ailesi de büyük sevinç yaşadı.



Bundan sonra fizik tedavi merkezlerinde yapılan hareketlerin aynısının evde yapacaklarını ve iyileşme sürecinin hızlanmasını beklediklerini belirten baba Halil Subaşı, "Kızım büyüyünce hastaneye götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Tedavi süresi de kısaydı. Bundan sonra fizik tedavi uzmanlarının tavsiyelerine uyarak yavrumuz evde rahat bir şekilde çalışmasını sürdürecektir" dedi.



Adana'da ilk engelli koordinasyon merkezini hizmete açtıklarını belirten Başkan Mahmut Çelikcan ise "Engelli vatandaşlarımız artık evlerine kapanmıyorlar. Eylül kızımızın durumunu duyunca ne gerekiyorsa yapılmasını istedim. Arkadaşlar böyle bir çözüm bulmuşlar. Kızımızın artık evinde ailesinin de desteği ile egzersizlerini yaparak iyileşmesini temenni ediyorum" diye konuştu.



Engellisine sahip çıkan toplumların gelişmiş toplumlar olduğunu belirten Başkan Çelikcan, belediye olarak ilçedeki tüm engellilerin ihtiyaçlarını giderdiklerini de sözlerine ekledi.





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