Belediye Başkan adayından ilginç vaat!

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Adnan Aydın, "Belediye başkanı seçilirsem Rize'nin üstünü kapatacağım" şeklindeki seçim vaadiyle sosyal medyada gündem oldu

Belediye Başkan adayından ilginç vaat!
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:30

Rize'nin yağışlı bölge olduğunu ifade eden Aydın, yerel seçimlerde belediye başkanı olması durumunda Rize'nin üstünü kapatacağını söyledi. Haberlere konu olan görüntüleri kaydeden kişinin "Açılır kapanır sistem mi yapacağız?" sorusuna da yanıt veren Aydın, "Farketmez" dedi.

"SİGARA İÇENLER DIŞARI GİTSİN"

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aydın'ın sigara içenlere ise ilginç bir çözümü var. Sigara içenler ne yapacak diye gelen soruya Aydın, ''Dışarı gitsinler, Of'a gitsinler'' yanıtını verdi.

TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bağımsız belediye başkan adayı, halk ile de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Etiketler; #rize #başkan adayı #adnan aydın
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