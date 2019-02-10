Belediye başkan adayından motosikletçilerle şehir turu

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın, motosiklet kulübü üyeleriyle motosiklete binerek şehit turu atması renk görüntüler oluşturdu

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Anatolian Soldiers MC Motor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulübün başkanı Doğuş Esat Berme tarafından karşılanan Yazıcı, kulüp üyeleriyle bir süre sohbet etti. İlçede motosiklet festivali düzenlenmesi talebi üzerine Yazıcı, festivalin projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Motosiklet festivalinin çok güzel olacağını belirten Yazıcı, "Ekim sonu motosiklet festivalini yapabiliriz. Hatta bu festivale Dünya Super Sport Şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu da gelsin." dedi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nu telefonla arayan Yazıcı, festival fikrinden bahsederek kendisini Marmaris'e davet etti.

Sofuoğlu'nun telefonda, "Elbette seve seve katılırım Serkan başkanım, siz isteyin yeter ki" diyerek Yazıcı'ya söz verdi. Sürücüleri motosikletlilere karşı daha duyarlı olmaya davet eden Yazıcı, "Trafikte yanınızdan geçen motorcu kardeşlerimizi zor duruma sokmamak için daha dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

Yazıcı, başkanlığı esnasında motosiklet kazalarını en aza indiren motorcu dostu bariyer sistemi ile park yeri sorununu da çözeceğini kaydetti.

Kulüpteki sohbetin ardından Yazıcı, motorcularla birlikte Marmaris turu attı. Yazıcı ve motosikletçilerin turunda renkli görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar alkışla başkan adayına destek verdi.

Atatürk Meydanı'nda sona eren turun ardından Yazıcı, kulüp üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.