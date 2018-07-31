Belediye başkanlarına yeni kolaylık!

İçişleri Bakanlığı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı

Belediye başkanlarına yeni kolaylık!
31 Temmuz 2018 Salı 13:27

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin  yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14.10.2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #bedeliye başkanı
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