Belediye binasına silahlı saldırı

Çukurova Belediyesine silahla giren bir şüpheli 3 kişiyi yaraladı. Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı

Belediye binasına silahlı saldırı
07 Aralık 2018 Cuma 16:55

Adana'da Çukurova Belediyesine silahla giren bir şüpheli  3 kişiyi yaraladı. Alınan bilgiye göre, bir kişi yanında getirdiği silahla belediye  binasına girdi.  Henüz belirlenemeyen nedenle silahını ateşleyen şüpheli, 3 kişiyi  yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli  hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından dışarı çıkıp başına silah dayayan şüpheli, polis  ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #belediye #bina #saldırı #Çukurova Belediyesi
Önceki Haber
Market işleten çift, saldırıya uğrayıp hayatlarını kaybettiler
Sonraki Haber
Öğretmenler, maaş yatınca ders başı yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.