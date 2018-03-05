Belediye binasında korkunç olay: Öldürdü, intihar etti!

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti

Esenyurt'ta bir kişi, belediye binasını basıp pompalı tüfekle önce kadını ardından da kendini öldürmüştü. İncelemelerin ardından ölen kadının bir imamla evli olduğu ve öldüren kişinin ise kadının yasak aşkı olduğu ortaya çıktı.



Esenyurt'ta bir kişi, belediyenin ek hizmet binasını basıp pompalı tüfekle önce kadını ardından da kendini öldürmüştü. Yapılan incelemelerin ardından ölen kadının bir imamla evli olduğu ve öldüren kişinin ise kadının sevgilisi olduğu ortaya çıktı.



POMPALIYLA BİNAYI BASIP ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ



Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen Bülent Özyürek (43) pompalı silahla içeriye girdi. Özyürek burada çalıştığı öğrenilen Bektaş (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı.



Muradiye Bektaş'ı vuran Özyürek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.





3 YILDIR YASAK AŞK YAŞIYORLARMIŞ



3 yıldır yasak aşk yaşayan Bektaş imam eşiyle yaşadığı ailevi sıkıntılar yüzünden boşanma eşiğine geldiği iddia ediliyor.



Daha sonra kadın, eşiyle tekrar barışmak isteyince sevgilisi Özyürek olayı kabullenmeyerek cinayeti işledi.





BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ



Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir.



Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir." denildi.