Belediye karne hediyesi verince... Uzun kuyruklar oluştu

Gaziantep'te merkez ilçe Şahinbey Belediyesi tarafından 150 bin öğrenciye karne hediyesi olarak spor ayakkabı verileceğini duyanlar, belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Şahinbey Belediyesi, öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla karnesini getiren 150 bin ortaokul ve lise öğrencisine spor ayakkabısı hediye edileceğini duyurdu. Haberi alan öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren spor ayakkabısının dağıtıldığı Şahinbey Kültür Merkezi'ne akın etti. Bazı öğrencilerin ailelerinin de sıraya girdiği belediyenin çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Uzun süre kuyrukta bekledikten sonra merkeze gelen öğrenciler, karnelerini gösterip beğendikleri spor ayakkabılarına kavuştu.





Öğrencilerin spora teşvik etmek amacıyla her yıl çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl da hediye olarak spor ayakkabısı verdiklerini söyledi. Tahmazoğlu, öğrencileri sporla, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapmasını çok önemsiyoruz. O yüzden geldiğimiz günden bu yana parklarımıza 170 basketbol ve halı saha yaptık. Gençlerimiz bunları ücretsiz olarak kullanıyorlar. Spor tesisi sayımımızı 22'ye çıkardık, 10 bin kişi aynı andan fitness yapıyor. Öğrencileri spora alıştırmak için 3 yıldan beri hediye dağıtıyoruz. İlk yıl forma ve eşofman takımı, geçen yıl 130 bin futbol, voleybol ve basketbol topu dağıttık. Bu yıl da 150 bin spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Çok yoğun ilgi var. Öğrencilerimiz hem karne, hem de bayram hediyesi almış oldu" diye konuştu.





Öğrenciler ise, belediyeye teşekkür edip ayakkabı hediye edilmesiyle mutlu olduklarını ifade etti.