Belediyelerin karşılıklı bayram mesajları gülümsetti

Bodrum Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Ankara Çankaya Belediyesi hesaplarını ekleyerek resmi Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bodrum Belediyesi'nin 'Sevdikleriniz için dikkatli gelin! Gelince haber verin' şeklindeki paylaşımı, karşılık buldu. Kadıköy ve Eskişehir belediyeleri de yine resmi sitelerinden sıcak mesajlarla karşılık verdi. Kadıköy Belediyesi Twitter adresinden 'Artık bütün sokaklar ve deniz bizim, şimdi Bodrum Belediyesi düşünsün. İyi Bayramlar' diye yazdı. Kadıköy Belediyesi'nin bu paylaşımına, Bodrum Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. Bodrum Belediyesi'nden, Kadıköy'e 'Bizim de keyfimiz yerinde. Size de iyi bayramlar' cevabı verildiği görüldü.Kaynak: DHA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise 'Sezonu açtık, bayramda Bodrum trafiğine maruz kalmak istemeyenleri bekleriz' yazısını paylaştığı görüldü. Bu paylaşımlar, okuyanları gülümsetti.
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