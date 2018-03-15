Belek Gezi, Tatil ve Seyahat Rehberi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı tatil beldesi Belek. Kadriye ve Belek olarak iki köyden meydana gelen belde, Antalya kent merkezine sadece 40 km uzaklıkta bulunuyor. Kafeleri, restoranları, kaliteli otelleri, doğası, mağazaları ve tarihi yapılarıyla beldenin bir kısmı gerçekten kö görünümündeyken diğer kısmı tam bir modern şehir görünümünde. Belek'in bir diğer önemli özelliği de buranın golf merkezi oluşu. İlginiz varsa burada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Otellerin yanında kamp yapmak isteyenler için de birçok yer mevcut.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı tatil beldesi

Belek

. Kadriye ve Belek olarak iki köyden meydana gelen belde, Antalya kent merkezine sadece 40 km uzaklıkta bulunuyor.

Kafeleri, restoranları, kaliteli otelleri, doğası, mağazaları ve tarihi yapılarıyla beldenin bir kısmı gerçekten kö görünümündeyken diğer kısmı tam bir modern şehir görünümünde. Belek'in bir diğer önemli özelliği de buranın golf merkezi oluşu. İlginiz varsa burada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Otellerin yanında kamp yapmak isteyenler için de birçok yer mevcut.

Şimdi dilerseniz Belek'te nereler görülmeli ve neler yapılmalı sorularına cevaplar bulalım. İlk rotamız beldenin en görkemli yapılarından biri olan Aspendos oluyor. Romalılar tarafından inşa edilen tiyatroyu mutlaka ziyaret etmelisiniz. İkinci durağımız ise Perge. Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülen bu antik kent, aynı zamanda mimarisiyle de göz kamaştırıyor.

Yüzlerce kuş sürüsüne ev sahipliği yapan çam ağaçları arasında adeta saklı bir cennet gibi olan Kurşunlu Şelalesi , Dinler Bahçesi, ırmak sularının falezlerden düşmesiyle muhteşem bir manzara sunan Manavgat Şelalesi, Antalya'ya 10 km uzaklıkta bulunan Düden Şelalesi ve özellikle rafting severlerin gözdesi haline gelen Köprülü Kanyon burada kesinlikle görülmesi gereken yerlerinin başında geliyor.



Belek ulaşım, konaklama ve otel seçenekleri

Belek'e kısa süre içerisinde ulaşmak istiyorsanız önce Antalya Havalimanı'na gelip ardından aktarma yaparak buraya varabilirsiniz. Belek-Antalya arası yalnızca 30 km. Bununla birlikte kendi özel aracınızla ya da otobüs seferlerinden yararlanarak da Belek'e rahatlıkla gelmeniz mümkün. Belek otelleri listesinde de görülebileceği gibi öncelikle çoğu otelin 4-5 yıldızlı otellerden meydana geldiğini belirtelim. Burası Antalya'nın en lüks otellerine ev sahipliği yapıyor. Daha düşük bütçeli otellerin de yer aldığını belirtmek isteriz. Bunun dışında spa merkezli oteller ve kamp alanları alternatif seçenekler de mevcut.

Maritim Pine Beach Resort, Belek Beach Resort Hotel, Club Mega Saray Hotel, Sherwood Dreams Resort, Ela Quality Resort Hotel, Armas Belek Hotel, Sensimar Belek Resort & Spa, Susesi Luxury Resort Hotel, Maya World Hotel Belek Ex. Maya Melissa Garden, Titanic Deluxe Belek, Regnum Carya Golf & Spa Resort, Adam & Eve, Crystal Waterworld Resort Spa, Limak Arcadia Golf Resort Hotel, Crystal Family Resort Spa, Crystal Tat Beach, Crystal Hotel Paraiso Verde, Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort, Aydinbey Famous Resort ve Adora Resort Hotel Belek en gözde tesisleri arasında yerini almış durumda.

Belek yemek kültürünün en önemli özelliği balık ve narenciye ürünleriyle harmanlanmış olması. Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı balık çeşitlerinin yanın kahvaltı sofralarında da karpuzdan bergamut ve turunç reçellerine kadar oldukça renkli bir görüntü bulunuyor. Et ve nohuttan yapılan kulak çorbası, tahin ve limon suyundan elde edilen hibeş ve yoğurt ile Antalya piyazı buranın en sevilenlerinden. Restoran önerisi olarak da Basilica, Roman Bar ve Simply Caddie Beach Restoran'ı inceleyebilirsiniz.



Gece hayatı konusunda ise genel anlamda çok hareketli olduğunu söylemek zor. Pek çoğu otellerin düzenledikleri eğlence anlayışına sahipler. Bu yüzden otellerin organizasyonlarından yararlanmanızı tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra her yıl düzenlenen festivallerinde de eğlenceli zamanlar geçirmeniz mümkün. Bunların içinde en renklisi adından da anlaşılacağı üzere Nisan ayında gerçekleştirilen "Color Splash", yemek kültürüne daha yakından tanık olmak için Haziran ayında düzenlenen "Belek Kültür ve Gastronomi Festivali" ile Temmuz ayının en güzel etkinliklerinden "Salsa Festivali" Belek'e geldiğiniz dönemlerde bu organizasyonlarla karşılaşırsanız şiddetle katılmanızı tavsiye ederiz.

Alışveriş için de öncelikle buranın meşhur reçellerini önce denemenizi sonra da kendi kahvaltınızda tüketmek için mutlaka satın almanızı öneririz. Karpuz, bergamut ve turunç reçeli en meşhurları, bilginize. Eğer Belek'e özgü bir şeyler satın almak isterseniz de cumartesi günleri kurulan pazarını ziyaret etmelisiniz.