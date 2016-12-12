Beleştepe idi, Şehitler Tepesi oldu

Beşiktaş Belediyesi, Beleştepe'nin adının "Şehitler Tepesi" olarak değiştirildiğini açıkladı

Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısı sonrası Beşiktaş Belediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı. Belediye meclisinin aldığı kararla "Beleştepe" diye bilinen yerin adı "Şehitler Tepesi" olarak değiştirildi.



Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Beleştepe diye anılan noktanın adı 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirildi ve şehitlerin anısına eylemin gerçekleştiği noktaya anıt dikilecek" denildi.