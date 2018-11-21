Beni aldattı diyerek iki ağabeyiyle dehşet saçtı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki kardeşi tutuklandı

Beni aldattı diyerek iki ağabeyiyle dehşet saçtı
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:57

Eşi Barış Kıvıran'ı (25) öldürdüğü iddiasıyla  gözaltına alınan Çiçek Kıvıran (24), annesi Reyhan ve ağabeyleri Savaş ve Erol  Akçıl'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, daha sonra adliyeye  getirildi.

Nöbetçi hakimlik Çiçek Kıvıran, Savaş Akçıl ve Erol Akçıl'ın  tutuklanmasına karar verirken, Reyhan Akçıl, adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı. Tekirdağ'da dün meydana gelen olayda, Çiçek Kıvıran, tartıştığı eşi  Barış Kıvıran'a pompalı tüfekle ateş etmişti.

Barış Kıvıran, olay yerinde yaşamını yitirirken Çiçek Kıvıran, annesi  ve ağabeyleri gözaltına alınmıştı. Çiçek Kıvran, emniyetteki ifadesinde eşini, kendisini  darbettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aldattı #ağabeyi
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