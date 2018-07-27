'Beni seven şelaleden geçer' dedi, sonrası skandal!

Televizyon, radyo programı, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan kendisini hastalıklara şifa olan 'mehdi' olarak tanıtan Tuncer Çiftçi adlı kişi, yanına gelen kadınlarla birlikte şelaleye girdi.

Kendini 'mehdi' olarak tanıtıp yüzlerce insanı inandıran hatta, kanserin de aralarında bulunduğu bazı hastalıkları dua ile tedavi ettiğini öne süren Tuncer Çiftçi isimli kişi, sosyal medyaya düşen görüntüleri ile herkesi şok etti. Çiftçi, yanındaki kadınlara "Beni seviyorsanız suya atlayın" dedi, kadınlar da dediğini yaptı.

İzmit'te ortaya çıkan ve televizyon, radyo programı, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan kendisini hastalıklara şifa olan 'mehdi' olarak tanıtan Tuncer Çiftçi adlı kişi, bu kez de bir videoyla ortaya çıktı.

Görüntülerde bir grup kadınla bir şelaleye giden ve elindeki sopayla suyun içine giren Tuncer Çiftçi, beraberindeki kadınların şelalenin altından geçmelerini istiyor.

Çiftçi'nin "Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak" sözleriyle beraber farklı yaş gruplarından onlarca kadın kendilerini şelalenin altına atıyor. Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde halinden oldukça memnun olan Çiftçi, sudan çıkan bir kadına "Beni çok seviyorsan bir de balıklama atla" diyor.

Çiftçi'nin sözlerine koşulsuz uyan kadın kendini suya bırakıyor. İbretlik olduğunu ifade edilen görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlece yorum yapıldı.