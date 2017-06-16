Benzinde indirim bekleniyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklamada, "17 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 9 kuruş indirim bekleniyor. 16-19 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
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