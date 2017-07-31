Benzine ve motorine zam geldi

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış bekleniyor

Benzine ve motorine zam geldi

Benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş artacak.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,09 liradan 5,20 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,59 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,47 liradan 4,58 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş, motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #motorin #benzin
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