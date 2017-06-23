Berberoğlu için AYM'ye başvuru yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının hukuksuz olduğunu belirten avukat Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu

Berberoğlu için AYM'ye başvuru yapıldı

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Berberoğlu'nun 14 Haziran günü hukuksuz olarak mahkumiyetine karar verildiğini söyleyen Ergün, bu tutuklamanın hukuk ihlali olduğunu ifade etti. Ergün, "Gerekli bütün hukuki yollara başvurduk, daha önce itiraz ettiğimiz mahkemeden sonuç alamadığımız için, iç hukuk yolları da tükendiği için, Anayasa Mahkemesine gelerek bireysel başvuruda bulunma hakkımızı kullandık. Tutukluluğun sona erdirilmesi için tedbir talep ettik. Ayrıca hak ihlalinin tespit edilmesini istedik" dedi.

AYM'nin, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görsellerle ilgili birebir kararının olduğunu belirten Ergün, "O kararı emsal gösterdik. Anayasa Mahkemesi ortada bir casusluk suçunun olamayacağını; çünkü bu görüntülerin daha önce yayınlandığını söylemişti. Bu sebeple tutuklu olan Erdem Gül ve Can Dündar'ı tahliye etmişti. Bu kararına atıfta yaptık ve Anayasa Mahkemesinin kararının arkasında durmasını bekliyoruz. Önceki kararı gibi bu gün de benzer yönde karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
 

"AYM ÜLKEDE SON DURAKTIR"


Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay dosyasında, 'Milletvekilinin yeri Meclis'tir' kararı verdiğini anımsatan Ergün, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, milletvekilinin cezaevine konulmasını seçilme hakkının ihlali olarak görmüştü. Artık bundan sonra anayasa mahkemesinin bir an önce karar vermesini, daha önce verdiği kararların doğrultusunda yine hak ve özgürlüğe insan haklarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Eğer bu limanda da hak arama mücadelesi karşılıksız kalırsa insanların Türkiye'de hukuk güvenliğinden bahsetmekte mümkün değil. Ben hukukun ve demokrasinin gereğini anayasa mahkemesinin yerine getireceğini ve müvekkilim Enis Berberoğlu'nun mutlaka tahliye edilmesi yönünde 14. Ağır Ceza Mahkemesine hak ihlali tespitinde bulunacağına inanıyorum"
 

CENAZEYE KATILACAK


Öte yandan Enis Berberoğlu'nun dün akşam eşinin babasını kaybettiğini de hatırlatan avukat Ergün, "Enis Berberoğlu için bir buçuk günlük izin aldık cezaevinden. O da cenazeye katılacak. Taziyeleri evinde kabul edecek" dedi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #enis berberoğlu #anayasa mahkemesi
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