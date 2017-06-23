Berberoğlu için AYM'ye başvuru yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının hukuksuz olduğunu belirten avukat Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Berberoğlu'nun 14 Haziran günü hukuksuz olarak mahkumiyetine karar verildiğini söyleyen Ergün, bu tutuklamanın hukuk ihlali olduğunu ifade etti. Ergün, "Gerekli bütün hukuki yollara başvurduk, daha önce itiraz ettiğimiz mahkemeden sonuç alamadığımız için, iç hukuk yolları da tükendiği için, Anayasa Mahkemesine gelerek bireysel başvuruda bulunma hakkımızı kullandık. Tutukluluğun sona erdirilmesi için tedbir talep ettik. Ayrıca hak ihlalinin tespit edilmesini istedik" dedi.



AYM'nin, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görsellerle ilgili birebir kararının olduğunu belirten Ergün, "O kararı emsal gösterdik. Anayasa Mahkemesi ortada bir casusluk suçunun olamayacağını; çünkü bu görüntülerin daha önce yayınlandığını söylemişti. Bu sebeple tutuklu olan Erdem Gül ve Can Dündar'ı tahliye etmişti. Bu kararına atıfta yaptık ve Anayasa Mahkemesinin kararının arkasında durmasını bekliyoruz. Önceki kararı gibi bu gün de benzer yönde karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.



"AYM ÜLKEDE SON DURAKTIR"

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