Berkin Elvan iddianamesi 3.5 yıl sonra tamam. İstenen ceza belli oldu

İstanbul Okmeydanı'nda Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle günlerde hastanede yattıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'la ilgili iddianame düzenlendi. Olayla ilgili bir polisin müebbet hapsi istendi

Gezi Parkı olayları sırasında Okmeydanı'nda 16 Haziran 2013 günü başına isabet eden gaz kapsülü ile yaralanan Berkin Elvan, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuk 269 gün hastanede yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma ise ölümünden 3.5 yıl sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ateş açtığı tespit edilen polis F.D. hakkında "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet istendi. Polis F.D. ifadesinde gaz fişeği silahını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını söyledi. Öte yandan Berkin Elvan'ın üzerinden 11 adet torpilin çıktığı tespitlerde yer aldı.



Savcılık, olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede 250 kişinin yolu kapatması üzerine Okmeydanı'na polis ekiplerinin yönlendirildiği ve gösterici gruba müdahale edildiği, dağıtılan grubun tekrar toplanarak polis ekiplerine taş, parça tesirli el yapımı bomba atarak fiili saldırıda bulunduklarını belirtti. İddianamede, polisin gruba müdahalesi esnasında Berkin Elvan'ın kafasına gaz fişeği isabet ederek yaralandığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Tanık beyanları, olay yerine ait görüntü çözümleri, adli tıp kurumu raporları sonucunda polis memuru F.D. hakkında dava açıldığı belirtildi.



HATIRLAMIYORUM



İfadesine başvurulan polis F.D. olay günü gruba müdahale ettiklerini ancak ZET(gaz tüfeği) silahını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını anlattı.



Savcılık olay sonrası yapılan incelemelerde Berkin Elvan'ın üzerinden 11 adet torpil çıktığı tespitine de yer verdi.



42 POLİSE TAKİPSİZLİK



Bu arada soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan 42 polis hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.



AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK



Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse polis memuru F.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



OLAYI SORUŞTURAN 5. SAVCI ŞEHİT OLMUŞTU



Berkin Elvan'ın yaralanmasından sonra başlatılan soruşturmayı ilk olarak savcı Adnan Çimen, sonra Abdullah Yıldırım ve Faruk Bildirici soruşturmayı yürüttü. Savcı Bildirici Antalya'ya atanınca, dosya yeni savcısı belirlenene kadar zorunlu işlemlerin yapılması için yine Memur Suçları Bürosu'nun bir diğer savcısı Seyfettin Atıcı'ya verildi. Savcı Atıcı, dosyanın yeni savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın belirlenmesine kadar sadece zorunlu işlemleri yaptı. Berkin Elvan soruşturmasının beşinci Savcısı Mehmet Selim Kiraz oldu.



Savcı Kiraz, şüpheli sayısını üçe indirdi. Soruşturma devam ederken Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında şehit edilmişti. Soruşturmaya daha sonra Savcı İsa Dalgıç görevlendirilmişti.