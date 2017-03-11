Berkin Elvan'ın ölümünün 3. yılı. Annesi baygınlık geçirdi

Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan, 3’üncü yıldönümünde mezarı başında ailesi ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından anıldı

Oğlunun mezarı başında konuşan Gülsüm Elvan; “Oğlum yarın sınav var. Seni sınava götürecektim. Hayalimiz bu değildi. Oğlum, yarası yaşından büyük” diyerek gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren Gülsüm Elvan’a çevredekiler yardımcı oldu.



Feriköy Mezarlığı’nda saat 14.00’te düzenlenen anmada Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ise yaptığı açıklamada; “Milyonlar olup uğurladığımız bir halkın azmine ve umuduna emanet ettiğimiz Berkinimiz’in başucunda buluştuk. Hem tetiği çeken elin hem de emri verenin hesap vermesi gerektiğini işte bu nedenle unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. Sami Elvan, Berkin Elvan Davası’nın Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 6 Nisan’da görüleceğine söyledi.



Berkin Elvan anmasına, ailesinin yanısıra, CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Garo Paylan, Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Kormaz ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



