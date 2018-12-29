BES Anayasa'yı ihlal ediyor

Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulundukları süre içinde yaptıkları tasarrufları, uzun vadeli yatırıma yönlendirmeyi amaçlayan bir sistem olarak açıklandı. Bireylerin emeklilik dönemlerine ek gelir, ekonomiye uzun vadeli kaynak ve kalkınmaya katkı sağlayacağı belirtilen BES'e sendikalar karşı çıkıyor. Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven ve KESK İzmir Dönem sözcüsü Hülya Ulaşoğlu sisteme karşı olduklarını dile getirdi.

Şefika Bal - Sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek. BES'e işverenleri tarafından otomatik dahil edilen çalışanlardan, cayma hakkını kullananlara, istedikleri zaman sisteme yeniden dahil olabilme imkanı da getirildi. BES'e geri dönenler bin lira başlangıç devlet katkısından yararlanabilecek.

Bu sistem tasarruf yapmıyor

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, BES'e tamamen karşı olduklarını belirtti. Güven, "Tüm BES'ler aynı yasaya tabi. Ancak BES sistemi anayasayı ihlal ediyor. Çünkü vatandaşların tasarruf hakkı gasp ediliyor. Çalıştığınız yıllar boyunca maaşlarınızdan bir takım kesintilerle sizin adınıza tasarruf yapıldığını ve emekliliğinizde bu parayı geri alacağınızı söylüyorlar. Daha önceki yıllarda da bunlara benzer sistemler geliştirilmiş ve değişik isimlerle vatandaş tasarruf fonları oluşturulmuştu. O fonlar yağma edildi. Yarın öbür gün de şimdi tasarrufunuz için maaşınızdan kesinti yapıyoruz diyenler paraya el koyuyoruz da diyebilir. Bu sistem tasarruf yapmıyor, sermayeye, krizde olan şirketlere yeterli fonlara sahip olabilmeleri için yardımcı oluyor. Vatandaşların da sistemden ayrılmamaları için çıkış süreleri uzatılıyor, zorunlu değil otomatik gibi isimlerle yumuşatılmış gösterilmeye çalışılıyor" dedi.

Sistemin tasarrufa yönelik olmadığını bir başka örnekle açıklayan Başkan Mustafa Güven, "Memurların maaşlarından SGK kesintisi yapılmaz. Eğer amaç tasarruf yapmak ise buradan kesintiler yapılabilir ve bu sayede SGK'nın bütçesi birkaç katına çıkarılabilir. Önümüzdeki günlerde kamusal emeklilik de yok edilmeye çalışılacak. Emeklilik için bütçe kalmadı, emeklilik özel şirketlere aktarılacak denebilir. Zaten 2008'den sonra işe girenlerin emeklilik hakkı 65 yaş olarak belirlendi, şimdi de bu tür özel emekliliklerin dayatıldığını göreceğiz" diye konuştu.

Tasarruf için BES'e gerek yok

KESK İzmir Dönem sözcüsü Hülya Ulaşoğlu da sistem hakkındaki fikirlerini dile getirdi. Ulaşoğlu, "Bu sistem zorunlu bir rüşvet sistemidir. İsteyen herkes kendi tasarfunu yapabilir. Tasarruf yapmak için bu tür sistemlere ihtiyaç yok. Ayrıca şu anda herkesin maaşından kesilen BES ücretleri, zamanı gelince bireylere geri ödeme yapılacağı zaman yine aynı olmayacak. Para günden güne eriyor, bundan yıllar sonra da şimdi ödenen paraların erimiş halleri kişilere verilecek. Biz bu uygulamayı kesinlikle doğru bulmuyoruz ve konuya ilişkin çeşitli çalışmalarımız da olacak" dedi.