Beş yıldızlı otelde korkunç olay!

Antalya'da bulunan beş yıldızlı otelde büyüklerin havuzuna düşen 6 yaşındaki İranlı küçük kız hayatını kaybetti

Beş yıldızlı otelde korkunç olay!

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İranlı olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Parya Aghamohammadhassan Tajer, otelde büyüklere ait olan havuza düştü.

Bir süre havuzda çırpınan küçük kız, daha sonra görevliler ve çevredeki müşteriler tarafından farkedildi. Hemen havuzdan çıkartılarak hastaneye kaldırılan küçük kızın aşırı su yuttuğu öğrenildi. 4 gündür yaşam mücadelesi veren küçük kızdan dün akşam kötü haber geldi. Hayatını kaybeden kızın cenazesinin İran'a gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #boğulma
Önceki Haber
Düdüklü tencere kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir
Sonraki Haber
Beklenen özellik WhatsApp'a geldi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.