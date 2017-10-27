Beş yıldızlı otelde korkunç olay!

Antalya'da bulunan beş yıldızlı otelde büyüklerin havuzuna düşen 6 yaşındaki İranlı küçük kız hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İranlı olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Parya Aghamohammadhassan Tajer, otelde büyüklere ait olan havuza düştü.



Bir süre havuzda çırpınan küçük kız, daha sonra görevliler ve çevredeki müşteriler tarafından farkedildi. Hemen havuzdan çıkartılarak hastaneye kaldırılan küçük kızın aşırı su yuttuğu öğrenildi. 4 gündür yaşam mücadelesi veren küçük kızdan dün akşam kötü haber geldi. Hayatını kaybeden kızın cenazesinin İran'a gönderileceği öğrenildi.