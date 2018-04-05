Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

Başkanı görevden alınan Beşiktaş Belediyesine bu sabah operasyon düzenlendi. Mali Şube ve Siber polisleri, belediyede arama yapıyor

Mali Şube ve Siber polisleri Beşiktaş Belediyesine operasyon düzenledi. 10 araçla gelen ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapıyor.



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.



KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI



Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.



