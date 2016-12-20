Beşiktaş saldırısında şehit sayısı arttı

Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan Çevikkuvvet polisi Ufuk Bozgeyik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olanların sayısı 45 oldu. Bozgeyik Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.
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