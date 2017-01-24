Beşiktaş saldırısıyla ilgili 'kadın terörist' ayrıntısı

Beşiktaş'ta düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena'nın önünde çevik kuvvet polislerine yönelik bir bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 39 kişi şehit olmuş, 200'e yakın kişi de yaralanmıştı. Saldırı ile ilgili yeni ayrıntılar ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay sonrası bölgedeki kameraları inceleyen polis bir kadın terörist ayrıntısı ile karşılaştı. Görüntülerde bir kadın, canlı bombaları yönlendiriyor ve onlara bilgi veriyor. Polis şimdi her yerde o kadını arıyor.



Alınan bilgiye göre saldırıda kullanılan bomba yüklü araç Kadri Kılıç isimli terörist tarafından kullanılıyordu. Araç, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu güzergahında sürekli dolanıp durdu. Alınan bilgiye göre saat 14.56 ile 20.10 arası araç bu bölgelerde keşif yaptı. Tesptilere göre teröristler Kadri Kılıç ve Burak Yavuz'a bir kadın terörist de eşlik etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın teröristin, diğer teröristlere yolu, stadyumu ve polislerin beklediği noktayı tarif ettiği ortaya çıktı.



Saldırıda kullanılan araç saldırıdan 1 saat 20 dakika önce saat 20.10 civarında bir restoranın önünde durdu. Kadın terörist araçtan inerek ters yöne doğru yürüdü ve daha sonra da Maçka Parkı'na yürüyerek gitti. Kadın teröristen burada izini kaybettirdiği öğrenildi. Polis şimdi o kadını arıyor.