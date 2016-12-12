Beşiktaş'ta canlı bomba hedefine ulaşamadan durdurulmuş

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 41 kişi şehit oldu. Maçka Parkı civarında çevik kuvvet polislerine doğru yürüyen bir canlı bomba ise son anda fark edildi ve can kaybının daha da büyümesi önlendi

Beşiktaş-Bursa maçı sonrası her iki takımın taraftarları da stadı terk ettikten sonra bölgede iki bombalı saldırı düzenlendi. İlk patlama, Gazhane Caddesi üzerinde ‘Beleştepe’ olarak bilinen noktada, çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktada meydana geldi. İddiaya göre bomba yüklü araç hareket halindeyken çevik kuvvet ekiplerinin yanından geçerken bombayı patladı. Patlamada sadece polisler değil siviller de etkilendi.





CANLI BOMBAYI DURDURDULAR



Alınan bilgiye göre, ikinci patlama sonrası Maçka Parkı girişinde polisi götürmek için orada bekleyen otobülerin bulunduğu yerde meydana geldi. Otobüslere doğru yürüyen şüpheliyi fark eden polisler, canları pahasına şüpheliyi otobüslere 10 metre kala durdurdu. Alınan bilgiye göre canlı bomba gideceği hedefe varamadan burada kendini patlattı. Bu patlamada 5 polis şehit oldu.



ŞEHİTLERİN İSİMLERİ



Adem Oğuz (31), Ali Aksoy (26), Okan Doğan (23), Adem Serin (24), Mehmet Zengin (21), Soner İdil (27), Mustafa Öztürk (27), İlker Uylaş (27), Durmuş Öcal (21), Yasin İke (24), Mehmet Zengin (21), Mehmet Atıcı (22), Hüseyin Akyüz (21), Hasan Bilgin (26), Vefa Karakurdu (43), Hüseyin Dalgılıç (33), Murat Yılmaz (22), Oğuzhan Duyar (22), Metin Düzgün (27), Nazif Emre Horoz (24) Süleyman Sorkut (23) Kadir Yıldırım (41), Hamdi Dikmen (29), Bora Çelik (24), Mustafa Kemal Devrilmez (21), Çetin Sarıkaya (29), Uğur Ürker (29), Hakan Tanrıkulu (23), Mehmet Taş (24), Enes Çiçek, Halil Usta, Osman Börkoğlu (25), Ali Osman Şahin (22), Yakup Çapat, Berkay Akbaş (21), Velat Demiroğlu (24), Ahmet Dokuyucu (38), Yasin Görkem Yazıcı, İsmail Koç, Tunç Uncu (29), Selin Çelik (28)



