Besni'ye şehit ateşi düştü

PKK'lı teröristlerin Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Recep İnce'nin acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu

Hizan- Tatvan karayolunun Hazro Dersi Mevkii'nde askeri aracın geçişinde, önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Besni'ye bağlı Köseceli Beldesi'nde oturan ailesine verildi. Çiftçi Osman ve Cemile İnce çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit İnce'nin biri kız 5 kardeşten üçüncüsü olduğu belirtildi. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İnce'nin cenazesi, bugün ikindide Besni'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.









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