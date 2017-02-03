Beyaz eşyada ÖTV kalktı, mobilyada ise...

Bakanlar Kurulu, beyaz eşya ve mobilyalara ÖTV düzenlemesi yaptı

Beyaz eşya alacaklara iyi haber geldi. Bakanlar Kurulu, buzdolabı, termosifon, klima, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, derin dondurucular ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV vergisini kaldırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre 30 Nisan'a kadar bu ürünlerin satışından ÖTV alınmayacak.



Öte yandan mobilya ürünlerine de benzer bir uygulama geldi. Alınan kararla koltuklar, ahşap ve plastik mobilyalar, büro mobilyaları gibi ürünlere de yüzde 8 oranında ÖTV uygulanacak. Bu uygulamanın tarihi de 30 Nisan'a kadar sürecek.



Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamutarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanmasıhüküm altına alındı.



Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.







