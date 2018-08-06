Beylikdüzü Kombi Servisi Firmaları Arasında En Doğru Seçim Nasıl Yapılmalı?

Beylikdüzü’nde oturuyorsanız, kombi kullanıyorsanız ve kombi servisi hizmetlerine başvurmanız gerekiyorsa KomKli kombi servisi hizmetlerini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Kombi bakımı, kombi petek temizliği ve kombi tamiri hizmetlerinde öncü kuruluşlar arasında yer alan KomKli kombi servisi; Beylikdüzü geneline diğer tüm İstanbul ilçelerinde olduğu gibi en kaliteli ve fark yaratan hizmetleri sunmaktadır. Dakik servis anlayışı ve kombi servisi çalışanlarının şeffaflık ilkesi doğrultusunda hizmet sunması KomKli firmasının sektör liderleri arasında yer almasını sağlamıştır

Kombilerin kullanıcıları için güvenlik tehlikesi arz etmemesi ve kombi kullanıcılarının cihazlarından en yüksek verimi alması için tasarlanan hizmet süreçleri ile farkını ortaya koyan Beylikdüzü kombi servisi firması KomKli; İstanbul genelinde en çok tercih edilen kombi servisi firmaları arasında lider durumdadır. Tek ziyarette kesin çözüm sunan; güler yüzlü ve şeffaf hizmet anlayışını benimseyen çalışanları ile müşteri memnuniyetini kazanan KomKli, diğer kombi servisleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

Siz de kombi kullanıyor ve Beylikdüzü kombi servisi firmaları arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız yazımızdaki öneriler doğrultusunda seçim yapabilirsiniz.

Kombi Servisi Hizmet Sonrası Destek Sunuyor Mu?

Kombi bakımı, kombi tamiri ve kombi petek temizleme hizmetleri veren kombi servisi firmaları kurumsal bir yapıya sahip olmadıklarında hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizlikle ilgilenmezler. Talepler iletilse dahi hizmet sonlandığı için servis tekrarlamazlar ve hatta kendilerine ulaşılması da çok mümkün olmaz. Dolayısıyla güvenilirliğinden emin olunmayan firmalardan hizmet alan kombi sahipleri hem zaman hem de para kaybetmiş olurlar.

Amatör kombi servislerinden farklı olan KomKli olarak; verdiği servis hizmetlerinden memnun olunmaması durumunda servis tekrarı sağlıyoruz. Önce müşterilerimizin güvenliğini ve memnuniyetini göz önünde bulundurarak en kaliteli hizmetleri sunmayı ilke ediniyoruz.

Kombi Servisi Personellerini Hangi Kriterlere Göre Seçiyor?

Kombi bakımları, kombi tamirleri ve kalorifer petek temizliği hizmeti veren kombi servisi firmaları çalışanlarını özenle seçmelidir. Kombi teknisyenlerinin uzmanlıklarını belgelemiş olmaları gereklidir. Kombi servisi süreçleri kombi cihazlarının çalışma güvenliğini doğrudan etkilediği için bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin profesyonellikleri önem arz etmektedir.

KomKli çalışanlarının uzmanlığına dikkat eder; çalışanları gerekli yeterliliğe sahip olsa da KomKli kombi servisi firması onların uzmanlıklarını ilerletmek üzere belirli aralıklarla eğitimler düzenler. Mesleki körleşme olmaması ve kombi teknolojilerindeki değişimlere tam anlamıyla hakim olunması adına çalışanları için eğitim programları dizayn eder.

Uzmanlık; kombi servisi çalışanlarında aranan olmazsa olmaz unsurlardan olsa da çalışanların hizmet kaliteleri ve müşterilere yaklaşımları da önemlidir. Müşterilerin evinde ya da işyerlerinde kombi servisi veren çalışanlar firmaları temsil ettikleri için dikkatli olmalıdır.

Kombi Servisi Nerelerde Hizmet Veriyor?

Beylikdüzü kombi servisi firması seçerken kombi sahiplerinin kombi servislerinin hangi bölgelerde hizmet verdiğine de odaklanmaları gerekir. Kombi firmalarının hizmet ağının genişliği o firmanın kurumsal yapısı, kaliteli hizmetleri ve başarıları ile ilgili önemli ipuçları verecektir.

Bir firmanın hizmet ağının geniş olması o firmanın kalabalık bir kadroya sahip olduğunu gösterir. Hızlı bir şekilde servis taleplerini karşılamak için en önemli gereksinimlerden biri olan nitelikli personel sayısı; müşterilerin bekleme süresini de kısaltır.

Beylikdüzü kombi servisi firması KomKli olarak İstanbul genelinde; İstanbul’un tüm ilçelerinde hizmet veriyoruz. Hızlı ve kaliteli servis süreçlerimiz sayesinde bireysel ve kurumsal müşterilerimizden yüksek memnuniyet geri bildirimleri alıyoruz.

Siz de kombi servisi hizmeti alacaksanız, Beylikdüzü kombi servisleri arasında fark yaratan KomKli kombi servisi firmasını tercih edebilirsiniz. https://www.komkli.com/beylikduzu-kombi-servisi/ web adresinden hafta içi ve hafta sonu kombi servisi taleplerinizi iletebilir; konusunda uzman ve uzmanlığını belgelemiş personellerimizden hizmet almanın konforunu yaşayabilirsiniz.