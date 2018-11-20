Bilgisayarında çocuk pornosu bulunan öğretmen gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde tamirciye götürdüğü dizüstü bilgisayarında çocuk pornosu ile kendisine ait uygunsuz içerikler bulunan öğretmen S.B. (54) gözaltına alındı. Açığa alınan S.B. hakkında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı

Bilgisayarında çocuk pornosu bulunan öğretmen gözaltına alındı
20 Kasım 2018 Salı 14:19

Milas ilçesindeki Kazıklı Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni olan S.B., arızalanan dizüstü bilgisayarını tamire götürdü. İş yeri çalışanları, tamir sırasında bilgisayarın sabit diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait uygunsuz görüntülerle karşılaştı. Çalışanlar, polise haber verdi. İhbar üzernie işyerine sevk edilen polis ekipleri, bilgisayara el koydu, öğretmen S.B.'yi gözaltına aldı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da açığa alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birçok okulda sınıf öğretmeni olarak çalışan S.B.'nin 2011 yılında branş değişikliği ile Kazıklı Ortaokulu'na teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak atandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk #porno #öğretmen #çocuk pornosu #bilgisayar
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