Bin 296 ürün için haksız fiyat artışı tespit edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bin 296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettiklerini söyledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, spekülatif fiyat hareketlerine karşı dün itibarıyla 2 bin 499 firmanın 41 bin 821 ürününün denetlendiğini ve 131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettiklerini belirterek, "680 üründe de fiyat etiketinde, gramajda oynamalar gibi mevzuata aykırılık bulundu. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz çerçevesinde devam ediyoruz." dedi.

Pekcan, "Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı"nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, spekülatif fiyat hareketlerini önlemeye yönelik yürütülen denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Kendilerine ulaşan 18 bin başvurunun genelde marketlerdeki ürünlere yönelik olduğuna işaret eden Pekcan, bu şikayetleri anında değerlendirerek gerekli tespitleri yaptıklarını söyledi.

Pekcan, ilgili firmaların savunmalarını istediklerine dikkati çekerek, gerekli cezaları da kestiklerini, bu konuda hiçbir tolerans göstermeyeceklerini dile getirdi.

Firmalara 6 bin 97 liradan 69 bin 86 liraya kadar ceza kesme yetkilerinin olduğunu söyleyen Pekcan, bunu 10 katına kadar da çıkarma yetkilerinin bulunduğunu ifade etti.

Pekcan, dün itibarıyla 2 bin 499 firmanın 41 bin 821 ürününün denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik. Ayrıca 680 üründe de fiyat etiketinde, gramajda oynamalar gibi mevzuata aykırılık bulundu. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz çerçevesinde devam ediyoruz. Ayrıca, stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber kontrolleri yapıyor, gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Onlara da anında cezalarını kesiyoruz."

Pekcan, simit fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine de 81 milyon nüfusu etkilediği için ekmek üzerine yoğunlaştıklarını, ciddi bir çalışma yürüttüklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.