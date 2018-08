Bina Cephelerine Sihirli Bir Dokunuş

İnşaat sektörünü büyük bir hızla gelişimini sürdürürken özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde cephe tasarımının, estetik görünümün önemi artmaya devam etmektedir

İnşaat sektörünü büyük bir hızla gelişimini sürdürürken özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde cephe tasarımının, estetik görünümün önemi artmaya devam etmektedir. Herkes daha modern, diğer yapılara hiç benzemeyen, tamamen benzersiz cephelere sahip olmak ister. Bunu sağlamanın tek yolu ise yenilikçi cephe anlayışının Türkiye’de benimsenmesini sağlayan prekast uygulamalarıdır. GRC yani fiber takviyeli beton olarak da bilinen bu ürünler, alışılagelmiş uygulamalardan çok farklıdır. Onu diğerlerinden ayıran bir çok özelliği bulunsa da, en başında hayal edilebilen her türlü tasarımın cepheye uygulanmasın sağlaması gelmektedir. Günümüzde prekast cephenin her geçen gün daha fazla tercih ediliyor oluşunun ardında yatan gerçek budur.

Ülkemizde son on yıldır popülerleşmeye başlayan GRC, ilk zamanlar daha çok prestijli projelerde tercih edilmekteydi. Zaman içerisinde herkes tarafından keşfedilmeye başlandı ve hemen her ölçekteki projelerde kullanılmaya başlandı. Sağlam ve esnek yapısı, uzun ömürlü oluşu, sınırsız dekoratif seçenek sunması, yalıtım ihtiyaçlarını karşılaması gibi bir çok etken bunda belirleyici olmuştur.

Sektörde kendi içerisinde bir gelişim ve büyüme sürecini takip etmektedir. Yeni firmaların dahil oluşu, rekabet ortamına zemin hazırlamaktadır. Rekabet ise kalite – fiyat değerlendirmesi bakımından müşterilere olumlu yönde katkı sağlar. Çünkü firmalar bu ortamda var olabilmek için daha kaliteli hizmeti daha makul rakamlarla sunmaya gayret ederler. Olumlu bir sonuç elde etmek için rakamlara değil, köklü firmalarla çalışmaya dikkat etmek daha doğru olacaktır. Kurumsal alt yapısı, uzman kadroları ve deneyimi ile güzel projeler tamamlamış firmaları tercih etmek, sorun yaşamadan sürecin tamamlanmasına olanak tanır.

Fiyat politikası her firmada farklılık gösterebilir. Genel hatları ile birim fiyatları üzerinden değerlendirme yapıldığın söyleyebiliriz. Yalıtım, özel dekor uygulamaları gibi kalıp maliyetini arttıran seçenekler, doğrudan etki yapar. Konuyla ilgili geniş bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.

Prekast, yapı itibarıyla kalıplara dökülerek imal edilir. Oldukça zahmetli bir imalat süreci bulunur. Uygulanacağı yerde yapılacak teknik analizler neticesinde bir takım bilgiler elde edilir ve bu veriler ışığında diğer aşamalar şekillenir. Cepheye giydirilecek olan her ayrı parça için bir kalıp oluşturularak imalat onun içerisinde yapılır. Panellerin güçlendirilmesi için çelik karkas sistemine ihtiyaç duyulur ve bu sistem de her parça için özel olarak tasarlanır. Kısaca her evresi ayrı bir uzmanlık alanıdır. İşte bu yüzdendir ki, profesyonel kişilerle çalışmak şarttır.

Daha değerli, benzersiz, yüksek kaliteli ve zarafete sahip binalar için sizde gönül rahatlığı ile prekast beton uygulamalarını tercih edebilirsiniz.