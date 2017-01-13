Bina çöktü: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda, yıkılmak üzere daha önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü 17 kişi yaralandı

Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde yıkılmak üzere daha önce boşaltılan 7 katlı bina, saat 16.30 sıralarında çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Binanın çökmesi sırasında cadde üzerinde yürüyen ve ATM'lerden para çeken 19 kişi enkaz altında kaldı. 1 kişi enkaz altından ölü olarak çıkarılırken 18 kişi yaralı olarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 17 yaralıdan, 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 14'nün ise tedavileri sürüyor.



95 ARAMA KURTARMA EKİBİ ENKAZDA ARAMA YAPTI



Çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu, çevre binalarda ve çok sayıda araçta hasar oluştu. Binanın metal yangın merdiveni ise hemen yan taraftaki benzin istasyonunun çatısına doğru yıkıldı.



Büyük Şehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı 95 arama kurtarma ekibi uzun süre, 24 araç ve 4 arama köpeğiyle enkaz altında canlı vaya cansız kimse olup olmadığını araştırdı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bir süre orada bulunanlardan "sessizlik" istedi. O anda jeneratörler de kapatıldı ve ekipler çalışmalarını durdurdu. Sağlanan "sessizlik" sırasında arama kurtarma ekipleri, enkaz altından ses gelip gelmediğini dinledi. Ekipler, "Sesimi duyan var mı" diye bağırdı. Ancak enkazdan herhangi bir ses duyulmadı.



VALİ ŞAHİN OLAY YERİNE GELDİ



Saat 18.30'da arama kurtarma çalışmaları sürerken İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan 19 kişiden biri enkaz altında, biri hastanede olmak üzere 2 kişinin öldüğünü 17 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Şahin, enkazda 95 arama kurtarma ekibi ve diğer teknik personelin, 24 araç ve 4 arama köpeğiyle arama yaptığını belirterek çevredeki 21 binanın tahliye edildiğini açıkladı.



Vali Şahin'in incelemelerinin ardından saat 19.00'da arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi. Ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. İki iş makinesi olay yerindeki molozları hafriyat kamyonlarına yüklüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri de yolu süpürüyor.



"BİR ANDA BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPTU"



Bir görgü tanığı, "İnşaatın önündeydik. Mesai çıkış saatiydi. hiçbir şey yoktu. Boş inşaattı, yıkılmak için bekleniyordu, bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Trafikte araçlar, yaya geçen insanlar vardı. Ağır yaralananlar oldu, yardımcı olduk onları çıkardık. Banka ATM'si vardı, oradaki insanlar yaralandı. 10-15 yaralı vardı, bir de ceset torbası gördük." dedi.