Bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

Zeytinburnu'nda bulunan bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

Zeytinburnu'nda bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Zeytinburnu’nda çöken binanın enkazında kalanlar olduğu bildiriliyor. 7 katlı olan ve çöken binan daha önce boşaltıldığı öğrenildi. Bina çöktüğü sırada kaldırımda bulunan kişiler enkaz altında kaldı.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın daha önce tahliye edildiğini ve 56 daire bulunduğunu açıkladı. Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü.