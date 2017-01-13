Bina çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Zeytinburnu'nda bulunan bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Çöken binanın altında kalan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kaldığı öğrenildi.



1 ÖLÜ 5 YARALI



Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İlerleyen dakikalarda ise 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.







ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI: TAHLİYE ETTİĞİMİZ BİR BİNA



Olayla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da şunları söyledi:



"56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık."