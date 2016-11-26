Bingöl'de 2 PKK sığınağı imha edildi

Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lıların kullanıdığı ve patlayıcıyla tuzakladıkları 2 sığınak ele geçirilerek, imha edildi

Bingöl Valiliği, bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin, dün Yayladere İlçesi Alınyazı, Gökçedal ve Kırköy Bölgesi'nde PKK'lıların kullandığı el yapımı 3 patlayıcı ile tuzaklanmış 2 sığınağın bulunarak imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Bulunan sığınaklarda 10 adet uyku tulumu, 100 adet kütüklük akısı, 100 adet el bombası kılıfı, 100 adet kamuflajlı fanila, 1 adet kamp çadırı, 1 adet şemsiye, 6 çift spor ayakkabısı, 50 adet erkek çorabı, 1 adet sırt çantası, 5 adet panço, 5 adet erkek kabanı, 5 adet kazak, 10 adet permatik jilet, 5 adet ustura, 1000 kilo un, 250 kilo mercimek, 125 kilo bulgur, 50 kilo salça, 50 kilo pirinç, 90 kilo pirinç, 250 kilo makarna, 100 kilo ayçiçeği yağı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



