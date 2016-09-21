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    • Bingöl'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

    Bingöl'ün Genç İlçesi'nde bir minibüs viraja devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı

    21 Eylül 2016 Çarşamba 13:40
    Bingöl'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
    Bingöl Genç'te meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza bugün sabah saat 10.00 civarında meydana geldi. Gündoğdu Köyü'nden ilçe merkezine yolcu taşıdığı öğrenilen 01 BIZ 48 plakalı minibüs virajda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 10 kişi de yaralanırken, yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza, bugün sabah saat 10.00 sıralarında Gündoğdu Köyü'nden ilçe merkezine yolcu getiren 01 BIZ 48 plakalı minibüsün kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsü, Yatansöğüt Köyü yakınlarında virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan minibüste bulunan hepsi akraba Mesut Tozkoparan, Hüseyin Tozkoparan, Haydar Tozkoparan ve Bekir Ayvaz yaşamını yitirdi. Kazada Mahmut Aslan, Osman Tozkoparan, Vesile Tozkoparan, Emin Ayvaz, Yusuf Ayvaz, Yıldız Ayvaz, Hamit Balkaya, Hasan Bingöl, Yusuf Demirbağ ve Mehmet Demirbağ ise yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 6'sı Bingöl Devlet Hastanesi'ne durumu hafif olan 4'ü ise ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bingöl, Bingöl Kaza, Trafik Kazası

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