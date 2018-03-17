Binlerce kişiyi dolandırdı bir de pişkince mesaj yolladı

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, gönderdiği ses kaydında mağdurlara seslenip "Geçmiş olsun" dedi

Binlerce kişiyi 511 milyon TL dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırdığı çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, "hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini" söyleyerek "geçmiş olsun" dedi.



Sırra kadem basan CEO'nun medyayı suçlayarak başladığı 8 dakikalık ses kaydında hayat hikayesini de anlatmayı unutmadı.





URUGUAY'A KAÇTIĞINI SÖYLEDİ



Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını açıklayan Aydın, "Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu" doğruladı.