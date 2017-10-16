Bir anda kamyonun altına atladı!

Bursa'da yoldan geçen kamyonun önüne atlayan Suriye uyruklu 36 yaşındaki Ömer Masri, yaşamını yitirdi. Masri'nin intiharı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bir anda kamyonun altına atladı!

Olay, bugün saat 09.15 sıralarına merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 11 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ömer Masri, caddede elleri cebinde yürürken, bir anda kendisini, karşıdan gelen 63 yaşındaki Hasret P. yönetimindeki 16 U 8087 plakalı kamyonun altına attı. Kamyon tekerleklerinin üzerinden geçtiği Masri olay yerinde yaşamını yitirirken, paniğe kapılan Hasret P. aracıyla uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometre sonra aracını durduran Hasret P., polisi arayarak olayı bildirdi.

Ömer Masri'nin intiharı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Masri'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ölüm
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