Bir hastanede daha skandal. Yoğun bakımda dans etti

Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında halay çeken hasta bakıcıların görüntüleri gündeme gelmişti.


O görüntülerin benzeri bir görüntü de şimdi İstanbul'dan geldi. İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda çalışan bir hasta bakıcının göbek attığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

Görüntülerde yaşam savaşı veren hastaların önünde çalışan halay çekiyor, göbek atıyor. Çalışan dans ederken hijyenik eldivenleri de alıp kullanıyor. Daha sonra da elindeki eldivenleri temiz eldivenlerin arasına koyuyor.

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
Etiketler; #hastane skandal #yoğun bakım dans #yoğun bakım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.