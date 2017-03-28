Bir hastanede daha skandal. Yoğun bakımda dans etti

Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ında halay çeken hasta bakıcıların görüntüleri gündeme gelmişti.

O görüntülerin benzeri bir görüntü de şimdi İstanbul'dan geldi. İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda çalışan bir hasta bakıcının göbek attığı görüntüler sosyal medyaya düştü.Görüntülerde yaşam savaşı veren hastaların önünde çalışan halay çekiyor, göbek atıyor. Çalışan dans ederken hijyenik eldivenleri de alıp kullanıyor. Daha sonra da elindeki eldivenleri temiz eldivenlerin arasına koyuyor.Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.