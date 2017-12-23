Bir kadın daha koca şiddetinin kurbanı oldu!

Erkek şiddetinin sonu gelmiyor. Son olarak Adana'da bir kadın, nikahsız eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay gece saat 03.00 sıralarında Adana'nın Çukurova İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre nikahsız yaşayan ve bir çocukları olan Soner Uçku ve Gamze İlhan çifti bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uçku, bıçağı alarak İlhan'ı vücudunu çeşitli yerlerinden bıçakladı ve kaçtı.



Çiftin evde bulunan yakınları durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, aşırı kan kaybettiği için tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan'ın cenazesi morga kaldırılırken, polis de Uçku'ya yakalamak için harekete geçti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





