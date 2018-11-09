Bir kadının şiddet isyanı: Defalarca şikayetçi oldum ama...

Sultangazi'de yaşayan B.K. (40), eski sevgilisinden iki yıldır şiddet gördüğünü ve son olarak 1 hafta önce darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan B.K., "Defalarca şikayette bulundum. Her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı" dedi

Sultangazi'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi B. K., 10 yıl önce eşinden boşandı. B.K.'nın hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Bülent K., ile tanışmasıyla kâbusa döndü. Üç aylık arkadaşlıktan sonra evlenme kararı aldıklarını söyleyen B.K., Bülent K.'nın geri adım atması üzerine kendisinden ayrıldığını ve o günden sonra kabusun başladığını söyledi.



BEN KENDİSİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIKÇA O PEŞİMİ BIRAKMADI

Bülent K.'nın kendisini sürekli rahatsız ve tehdit ettiğini söyleyen B.K., "4 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Arkadaşlık ve evlilik teklifinde bulundu. Kendisini tanımam için biraz zamana bıraktık. İlk üç ayımız iyi geçti. Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar başladı. Ailesi ile sorunlar yaşıyordu. Bende buna bağladım. Evlilik konusunda da geri adım attı. Ben de kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Ben uzaklaştıkça o benim peşimi bırakmadı" dedi.



"BOYNUM KIRILDI, DİŞLERİM DÖKÜLDÜ"

Eski sevgilisinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren B.K., son iki yıldır defalarca eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia etti.

İki yıl içerisinde şiddetin defalarca devam ettiğini ifade eden B.K., eski sevgilisi Bülent K., hakkında birçok kez şikayette bulunduğunu belirtti. B.K., 1 hafta önce darp edildiği günü anlatarak, "Yaklaşık 1 hafta önce evime gelerek, benim telefonumda olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı göstererek beni darp etti. Bu fotoğraf üzerinden beni tehdit etti. Müstehcen olan fotoğrafı çocuklarıma, aileme, dostlarıma göndermekle tehdit etti. Daha sonra gitti. Ben yakın bir arkadaşımı arayarak yardım istedim. Arkadaşım eve gelerek beni hastaneye götürdü. Aynı gün hastaneden taburcu olduktan sonra arkadaşımın evine gittim. 1 hafta arkadaşımın evinde kaldım. Defalarca kendisi hakkında şikayette bulunmuştum. İfadesi alındıktan sonra hep serbest bırakıldı. Uğradığım şiddet karşısında bir kaç defa hastanelik oldum. Boynum kırıldı, dişlerim döküldü" dedi.

"Bülent K.'nın tehditleri halen devam ediyor" diyen B.K. "Bana 10 gün içerisinde İstanbul'u terk etmem yönünde bir mesaj attı. Eğer terk etmezsem beni öldüreceğini söyledi. Yine kendisinden şikayetçi oldum. İfade için karakola çağrılmış. Bana karakoldan mesaj atarak, 'Bak yine karakoldayım. Sen de buradan gitmezsen, senin de sonun olacak. Her gün ailene o uygunsuz olan fotoğrafı yollayacağım' diyerek tehditlerini sürdürmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.